Destiny 2: pubblicato il primo trailer, data di uscita annunciata

Come promesso,ha pubblicato oggi il primo trailer di, che segue di 48 ore illanciato a sorpresa nella serata di martedì. Con questo video (intitolato) il publisher annuncia ufficialmente il sequel di

Destiny 2 è atteso per l'8 settembre su PlayStation 4, PC e Xbox One, il lancio ufficiale sarà preceduto da una beta con accesso anticipato per coloro che effettueranno il preordine. La versione per la console Sony godrà di contenuti extra in esclusiva temporale almeno fino all'autunno del 2018, maggiori dettagli in merito verranno rivelati durante l'estate mentre il primo video gameplay del gioco sarà pubblicato il 18 maggio.