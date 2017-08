Destiny 2: pubblicato il trailer in live action ufficiale

hanno pubblicato il trailer in live action ufficiale di. Intitolato "L'Alba di una nuova Leggenda", il filmato è accompagnato dalla voce di Cayde-6 e dal suo tipico tono scanzonato: lo trovate in cima alla notizia.

Ricordiamo che lo sviluppatore ha comunicato gli orari di apertura dei server di Destiny 2: i giocatori italiani potranno iniziare ad esplorare il mondo di gioco dalle 00:01 del 6 settembre, vale a dire nella notte tra martedì e mercoledì della prossima settimana.

Destiny 2 uscirà il prossimo 6 settembre su PlayStation 4 e Xbox One, mentre la versione per PC sarà distribuita a partire dal 24 ottobre. Nelle ultime ore è stato inoltre confermato che le partite private in PvP potrebbero arrivare in secondo momento dopo il lancio.