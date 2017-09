Destiny 2: un ragazzo muto ha completato il suo primo Cala la Notte

Con un gesto veramente apprezzabile, la community diha aiutato un ragazzo muto a completare per la prima volta un

Alcuni dei contenuti presenti in Destiny - ed in particolare i Cala la Notte - sono prevalentemente indicati per quei giocatori che possono formare un gruppo, un clan di compagni con cui collaborare attivamente e avventurarsi in ardue sfide. Come facilmente intuibile, questo ha da sempre rappresentato un grosso ostacolo per il ragazzo in questione, che si è sempre visto rifiutato dagli altri giocatori poiché banalmente visto come "sprovvisto di microfono" ad una prima, superficiale occhiata sui siti LFG (utilizzati per formare gruppi di gioco).

Rivolgendosi quindi alla community di Destiny 2 su reddit, Sons-of-N7 ha ricevuto una calorosa accoglienza, riuscendo infine ad aggregarsi ad altri giocatori con cui è riuscito ad affrontare e completare con successo il suo primo Cala la Notte al primo tentativo. Un utente in particolare, inoltre, ha proposto al ragazzo di intraprendere con lui un lungo viaggio a ritroso per affrontare tutti i Cala la Notte presenti fin dal primo Destiny. Proprio nella giornata di oggi, Destiny 2 si è arricchito con l'arrivo del Raid del Leviatano: siamo sicuri che Sons-of-N7 non avrà più problemi a godersi le nuove avventure che lo aspettano nell'universo di gioco creato da Bungie.