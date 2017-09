Destiny 2 registra la miglior settimana di lancio per un gioco console nel 2017

: Il primoera già stato il più grande lancio di sempre per un nuovo videogioco per console eha superato i record del suo predecessore in quanto ad engagement e vendite digitali nella settimana di lancio.

L’universo di Destiny accoglierà i giocatori su una nuova piattaforma il mese prossimo, quando sarà per la prima volta disponibile su PC. Destiny 2 per PC è disponibile per il pre-ordine e il gioco sarà disponibile dal 24 ottobre presso i riveditori autorizzati e sarà il primo gioco non Blizzard acquistabile online su Battle.net.

"Dopo aver infranto il record di pre-ordine e un Day One con performance eccezionali per PlayStation Store, è emozionante vedere il coinvolgimento raggiungere livelli altissimi durante la prima settimana del franchise. Destiny 2 ha iniziato alla grande, come il gioco che ha registrato la miglior settimana di lancio dell’anno”, ha dichiarato Eric Hirshberg, CEO di Activision. "Con la versione PC in arrivo, Destiny 2 si sta senz’altro preparando a diventare uno dei più grandi eventi dell’anno nel settore dei videogame e dell’intrattenimento".

Il CEO di Bungie, Pete Parsons, ha dichiarato, "Abbiamo raggiunto dei risultati grandiosi questa settimana con la nostra community. Siamo felicissimi che per otto giorni di fila Destiny 2 abbia visto più di un milione di giocatori sfidarsi e giocare insieme. E’ al tempo stesso lusinghiero e di ispirazione per noi, che non vediamo l’ora di mostrare a tutti cos’altro c’è di nuovo!”.

Per il terzo anno di fila Destiny è al primo posto nella classifica dei giochi per console su Twitch, in termini di minuti di visualizzazione. Destiny 2, comprese le sue due Beta, è stato visualizzato per più di 600 milioni di minuti su Twitch prima dell’inizio del raid, una esperienza gameplay a sei giocatori, adorata dai fan. Il raid Leviatano è stato reso disponibile per i giocatori il 13 settembre ed è subito balzato al primo posto su Twitch, per numero totale di visualizzazioni contemporanee.