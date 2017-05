Destiny 2: reveal gameplay commentato su Twitch/YouTube il 18 maggio alle 18:50

Giovedì 18 maggio alle 19:00 (ora italiana),mostrerà per la prima volta il gameplay di, per l'occasione la redazione di Everyeye.it sarà in diretta su Twitch e YouTube per tradurre commentare l'evento di reveal.

Si tratta di una bella occasione di aggregazione per la community, vi invitiamo quindi a sintonizzarvi giovedì 18 maggio alle 18:50 sui canali Twitch e YouTube di Everyeye.it per vedere e commentare il gameplay di Destiny 2 insieme alla redazione. Durante la trasmissione e al termine della stessa risponderemo alle vostre domande e curiosità su quanto appena mostrato da Bungie. Il nostro consiglio è quello di iscriversi al canale Twitch, così facendo riceverete una notifica pochi minuti prima dell'inizio della trasmissione, la registrazione inoltre è obbligatoria per poter interagire via chat con la redazione e gli altri spettatori.

Tra poche ore scopriremo tutto sul gameplay di Destiny 2, vi ricordiamo inoltre che venerdì 19 maggio alle 17:00 andrà in onda un Q&A interamente dedicato al gioco, con la trasmissione di sequenze di gameplay registrate durante l'evento di presentazione. Per tutte le novità in diretta da Los Angeles vi invitiamo a seguire Francesco Fossetti su Facebook e Instagram, nonchè la pagina Facebook di Everyeye.it e il canale Telegram, per ricevere gli update più importanti in tempo reale.