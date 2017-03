Destiny 2 richiederà almeno 68 GB di spazio libero su disco

si presenta come un vero e proprio "" per quanto riguarda le dimensioni. Il listino di GameStop USA rivela infatti che il gioco richiederà almeno 68 GB di spazio libero su disco per l'installazione.

La pagina del prodotto riporta la medesima dimensione per tutte le piattaforme, specificando come il dato sia solamente indicativo e destinato a crescere ulteriormente con l'uscita di aggiornamenti, patch ed espansioni. Si tratta di una dimensione davvero notevole e ben superiore rispetto a quella del primo Destiny, che richiedeva circa 55 GB di spazio con tutte le espansioni installate.

Destiny 2 uscirà l'8 settembre su PlayStation 4, Xbox One e PC Windows, il lancio sarà preceduto da una beta con anticipato per coloro che effettueranno il preorder.