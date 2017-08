A poco più di un mese dalla data di lancio di Destiny 2 , emergono le prime informazioni sul peso del gioco. La pagina dello sparatutto è stata infatti recentemente aggiornata sullo store Xbox, dove è adesso possibile leggere che il file da scaricare sarà grande approssimativamente 29.15 GB.

Ovviamente questo dato si riferisce al titolo di base e non include nessuna delle espansioni o dei contenuti aggiuntivi previsti. Non ci sono al momento dettagli riguardo il peso sulle altre piattaforme, anche se probabilmente sarà simile a quanto stimato per la console di Microsoft. Destiny 2 sarà disponibile a partire dal prossimo 6 settembre su PlayStation 4 e Xbox One, e dal 24 ottobre 2017 su PC.