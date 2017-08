Destiny 2: rivelato il peso su PlayStation 4 e Xbox One

L'arrivo disu console è ormai dietro le porte, e i possessori di PlayStation 4 e Xbox One possono ora conoscere quanto spazio sarà necessario sulle proprie console per poter installare l'atteso seguito dello shooter MMO di

Per quanto riguarda PlayStation 4, Destiny 2 ha un peso di 30.87GB (dato riportato dalla console e non ancora dalla pagina online del PlayStation Store), mentre su Xbox One, dove il gioco è già disponibile per il pre-load, peserà 29.15GB al lancio.

Destiny 2 uscirà su PS4 e Xbox One il 6 settembre, mentre è atteso su Windows PC il 24 ottobre. Il titolo è attualmente in Beta su PC per i giocatori che abbiano effettuato il pre-order, ma la fase di test si aprirà a tutti i giocatori a partire da domani e fino al 31 agosto.