Destiny 2: rumor su data di uscita, titolo e trama

Un utente di Reddit afferma di essere entrato in contatto con un dipendenti del settore amministrativo di, il quale avrebbe rivelato alcuni dettagli su titolo, data di uscita, contenuti e trama di: quanto riportato di seguito contiene spoiler sulla storia di

Secondo quanto riportato dal Redditor, il gioco si chiamerà Destiny 2 Forge of Hope e uscirà alla fine del 2017, più precisamente si parla del periodo compreso tra il 4 il 18 novembre. Destiny 2 arriverà su PlayStation 4 (con supporto PlayStation 4 Pro), PC e Xbox One, la compatibilità con Scorpio dovrebbe essere aggiunta in un secondo momento mentre non si fa alcun cenno a una possibile versione per Switch.

L'edizione per PlayStation 4 godrà di alcuni contenuti in esclusiva temporale ma in questo caso l'esclusività sarebbe ridotta a tre mesi. Le edizioni disponibili al lancio dovrebbero essere tre, ognuna accompagnata da un bonus preordine (di cui uno con oggetti estetici), la Collector's Edition dovrebbe includere una statuetta della Ignota Exo.

Di seguito, la possibile trama del gioco (CONTIENE SPOILER) - Questa la sinossi della presunta trama: I Cabal hanno attaccato la Città, lasciando avanguardia e civili privi di difesa. I Guardiani intervengono per riconquistare la Torre insieme alla Città. Il sequel di Destiny dovrebbe approfondire la storia dell'Ignota Exo e di Mara Sov, il punto chiave del gioco sarebbe la sconfitta di Cabal durante un'incursione dedicata. (FINE SPOILER).

Destiny 2 dovrebbe avere un nuovo motore grafico, Bungie inoltre avrebbe pianificato eventi a cadenza regolare (30/60 giorni) e quattro major update all'anno. Sembra inoltre che non sarà possibile importare i Guardiani già creati, tuttavia Destiny 2 garantirà maggiori opzioni di personalizzazione.

Come di consueto, vi invitiamo a prendere queste notizie con le dovute precauzioni in attesa di conferme o smentite da parte di Bungie e Activision. Maggiori dettagli potrebbero arrivare dalla conferenza del publisher con gli investitori, prevista per la giornata di oggi.