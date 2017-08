Destiny 2: rumor sul primo DLC, Bungie pensa all'introduzione di Server PTR?

Secondo un report pubblicato da Kotaku, il primo DLC disi intitolerà(La Maledizione di Osiride) e sarà disponibile nel corso del mese di dicembre. Questo è quanto rivelato da una fonte anonima apparentemente molto vicina a

In The Curse of Osiris i giocatori dovranno salvare Osiride dai Vex, inoltre il pacchetto dovrebbe introdurre anche Il Faro come seconda area social affiancata al Rifugio. Altre novità sembrano riguardare l'introduzione di Mercurio come pianeta per le Pattuglie, inoltre il contenuto aggiuntivo dovrebbe segnare il ritorno delle Prove di Osiride. Niente di quanto riportato è stato confermato, vi invitiamo quindi a prendere la notizia con le dovute precauzioni.

Continuando a parlare di Destiny, vi segnaliamo una recente intervista del Game Director Luke Smith, riportata dallo YouTuber Arekkz Gaming: a quanto pare, Bungie starebbe pensando di attivare Server PTR per permettere alla community di testare in anticipo i nuovi contenuti di Destiny 2, in questo modo lo studio potrebbe risolvere eventuali problemi ed errori prima del lancio. Al momento l'idea è in fase di discussione, restiamo quindi in attesa di eventuali aggiornamenti.