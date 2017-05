Destiny 2: secondo alcuni rumor ci sarà il cross-save tra PC e PlayStation 4

In attesa del reveal ufficiale di Destiny 2 previsto per la giornata di domani, sono iniziati a circolare diversi rumor sulle caratteristiche del secondo capitolo dello sparatutto di Bungie. Stando a uno di questi, il titolo supporterà la funzione di cross-save tra le versioni PlayStation 4 e PC.

I nuovi rumor arrivano dal noto forum NeoGaf, dove l'utente ThatsMytrunks ha affermato che Destiny 2 girerà a 60 FPS, supporterà la condivisione dei salvataggi tra PlayStation 4 e PC e sarà ottimizzato per le console mid-gen PlayStation 4 Pro e Xbox Scorpio. In aggiunta, viene menzionata un'ottimizzazione per la Next PS4, che potrebbe indicare l'esistenza di un modello slim di PlayStation 4 Pro.

Vi invitiamo a considerare quanto riportato come semplice rumor, in attesa di un'eventuale conferma o smentita da parte di Bungie o Activision. Destiny 2 sarà disponibile l'8 settembre su PC, Xbox One e PlayStation 4.