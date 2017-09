Destiny 2: segnalati problemi con le casse di Cayde e dei Settori Perduti

I giocatori dihanno segnalato un bug per cui le casse di Cayde e dei Settori Perduti non stanno fornendo gli oggetti che di norma dovrebbero offrire. La questione è giunta alle orecchie di, che ha in poco tempo riconosciuto la causa del problema.

A quanto sembra, le casse di Cayde e dei Settori Perduti sono attualmente soggette, al pari delle casse planetarie, di un cooldown per cui a volte non viene consegnato alcun oggetto al giocatore.

"Ci si aspetta che, in caso vengano aperti troppi forzieri nel giro di poco tempo, il giocatore possa non ricevere alcun oggetto. Le casse di Cayde e dei Settori Perduti, tuttavia, non dovrebbero seguire questa funzionalità. Forniremo aggiornamenti sulla nostra indagine non appena saranno disponibili", recita il commento di Bungie.

Destiny 2 è disponibile su PS4 e Xbox One, mentre arriverà su PC il prossimo 24 ottobre. Qui potete consultare gli oggetti in vendita oggi da Xur.