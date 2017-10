Destiny 2: le sfide per il Raid Il Leviatano in arrivo il 31 ottobre

Con un post pubblicato sul proprio sito ufficiale,ha annunciato che le Sfide per l'incursionediarriveranno il 31 ottobre. I Guardiani avranno l'opportunità di guadagnare nuove ricompense esclusive nelle varie fasi del Raid.

Queste nuove Sfide non saranno da confondere con le challenge introdotte nei Raid del primo capitolo. Tanto per cominciare, infatti, quelle di Destiny 2 non saranno obbligatorie, e sarà compito dei giocatori capire come portarle al termine nel modo corretto: il gioco non offrirà nessun indizio su come affrontarle, limitandosi a visualizzare un messaggio a schermo per informare quando si fallisce nell'intento.

Di settimana in settimana, le Sfide proporranno un misterioso metodo per portare a termine una delle sezioni del Leviatano (I Giardini del Piacere, L'Agone, Le Terme Reali e La Sala del Trono), garantendo in ricompensa un'emblema esclusivo e un drop assicurato.

Oltre alla modalità Autorevole introdotta il 18 ottobre, dunque, l'Incursione di Destiny 2 si arricchirà ulteriormente con le Sfide al partire dal 31 ottobre. Se state cercando una squadra con cui giocare, su Everyeye.it trovate Il Rifugio dei Guardiani, uno spazio dedicato a tutti i giocatori in cerca di nuovi membri per il clan.