Destiny 2: Super illimitate per il Cacciatore con Bighe di Orfeo

L'Armatura Esotica "" per il Cacciatore permette di dotare i Guardiani di questa classe del bonus "Frecce Prodigiose", il quale fornisce punti extra per tutte le principali abilità utilizzando l'attacco

Utilizzando Scoccata dell'Ombra su gruppi di nemici la vostra Super si ricaricherà immediatamente, così come quella dei vostri alleati, il procedimento può essere ripetuto un numero infinito di volte, così da ottenere Super illimitate. Come immaginate, purtroppo, arrivare ad ottenere questo equipaggiamento esotico non sarà però semplice, sopratutto nelle prime fasi dell'avventura.

Destiny 2 è ora disponibile su PlayStation 4 e Xbox One, dal 24 ottobre anche su PC.