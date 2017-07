Destiny 2: le Super si ricaricheranno più in fretta; niente HDR al lancio

Rispondendo ad una lunga serie di domande della community di IGN USA, gli sviluppatori dihanno fornito maggiori dettagli su, titolo atteso su PS4 e Xbox One il 6 settembre, ed il 24 ottobre su PC.

"Nel mentre la beta era live, il team ha giocato ad una versione del PvE parecchio differente. Le granate sono più potenti, incremento del danno delle armi cinetiche/energetiche, ed abbiamo apportato alcune modifiche che velocizzeranno la ricarica delle Super".

In aggiunta, è stato confermato che l'HDR non sarà una feature presente al lancio, bensì verrà resa disponibile in un secondo momento.

