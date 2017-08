Destiny 2: svelati tutti i contenuti inclusi nella Beta per PC

Con l'ultimo aggiornamento settimanale pubblicato sul proprio sito ufficiale,ha svelato tutti i contenuti delladi, confermando che saranno praticamente identici a quelli della versione Console, ad esclusione della mappa impiegata per la modalità Controllo del Crogiolo.

La Beta di Destiny 2 su PC, infatti, includerà la mappa Javelin-4 per la modalità Controllo del Crogiolo, rimpiazzando la mappa Endless Vale ambientata su Nessus (che invece era stata proposta nella Beta per PS4 e Xbox one). A parte questa piccola differenza, per il resto la Beta PC sarà identica a quella Console, dal momento che includerà gli stessi contenuti, vale a dire la missione Storia Ritorno a Casa, l'Assalto Spirale Invertita e la modalità Detonazione sulla mappa Centro Città.

Ricordiamo che la Beta PC di Destiny 2 si terrà dal 29 al 31 agosto (coloro che hanno effettuato il preordine potranno iniziare a giocare con 24 ore di anticipo a partire dal 28 agosto).