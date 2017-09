Destiny 2: Bungie svela la data e l'orario di sblocco del primo Raid

I giocatori sono in trepida attesa per l'imminente debutto di, eha oggi svelato quando sarà possibile affrontare il primodi questo secondo capitolo della serie sparatutto MMO.

Se il gioco base e i Cala la Notte saranno disponibili allo scoccare della mezzanotte del 6 settembre (orario locale), il primo Raid di Destiny 2 risulterà accessibile non prima delle ore 19:00 CEST del 13 settembre. La scelta è stata presa al fine di lasciare ai giocatori il tempo necessario per acquisire esperienza e rifornirsi dell'equipaggiamento necessario per affrontare in maniera adeguata la sfida. Le Prove di Osiride, invece, saranno disponibile a partire dalle ore 19:00 del 15 settembre.

Destiny 2 uscirà su PS4 e Xbox One il 6 settembre, mentre i giocatori PC dovranno attendere il 24 ottobre.