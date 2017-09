: La guida ufficiale diha incominciato a circolare in Rete già da qualche giorno, e così alcuni fan sono riusciti prematuramente a scoprire quante missioni conterrà la campagna principale dell'attesissimo titolo di

Stando a quanto emerso dalla guida, i giocatori dovranno affrontare in tutto 17 missioni durante la campagna di Destiny 2. Rispetto al primo capitolo della serie ci saranno, quindi, tre missioni in meno, ma allo stesso modo sappiamo che Bungie ha promesso che le quest saranno ambientate in aree di gioco ben più estese rispetto al passato.

Destiny 2 uscirà su PS4 e Xbox One il 6 settembre ed arriverà il 24 ottobre su PC.