Destiny 2: svelato il peso della beta su PS4 e Xbox One

ha svelato il peso della Beta di, confermando che il file peserà 15GB sue 12.8GB su. La versione di prova includerà la prima missione della campagna single player (Ritorno a Casa) e le modalità Detonazione e Controllo del Crogiolo.

L'Open Beta di Destiny 2 si terrà dal 21 al 24 luglio su Xbox One e PlayStation 4, con accesso anticipato per gli utenti che hanno effettuato il preordine del gioco (il 18 luglio alle ore 19:00 su PS4 e il 19 luglio alle 19:00 su Xbox One). Oltre a contenere la prima missione della Campagna e le due modalità del Crogiolo, la Beta di Destiny 2 permetterà di provare le nuove sottoclassi Lama dell'Alba (Stregone), Fulminatore (Cacciatore) e Sentinella (Titano), senza dimenticare l'accesso alla nuova area social Rifugio e al nuovo Assalto La Spirale Invertita.

Ricordiamo che Destiny 2 uscirà il prossimo 6 settembre su Playstation 4 e Xbox One, mentre la versione PC arriverà in seguito il 24 ottobre.