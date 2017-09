Destiny 2: Torna Xur, gli oggetti in vendita nel weekend del 15 settembre

Dopo una settimana di pausa, oggi segnaliamo il, il venditore appare per la prima volta in assoluto nel mondo di, con qualche piccola differenza rispetto al passato, in particolar modo per quanto riguarda la posizione e la valuta necessaria per gli acquisti.

A differenza di quanto accadeva in Destiny 1, da questo venerdì Xur apparirà casualmente in uno dei quattro pianeti del gioco (Nessus, Io, Titano, Terra, Zona Morta Europea): nello specifico, questa settimana troveremo Xur sul Nessus, sui rami di un albero situato nei pressi della Tomba dello Scrutatore, zona segnalata sulla mappa tramite il simbolo "IX", l'area è raggiungibile tramite teletrasporto.

Questo l'equipaggiamento esotico portato in dote da Xur: Senza Pietà (Fucile a Fusione - 29 Frammenti Leggendari, Livello 270), Flusso Raiden (Corazza Cacciatore - 23 Frammenti Leggendari, Livello 270), Spallacci Zanna della Sventura (Corazza Titano - 23 Frammenti Leggendari, Livello 270), Ali della Sacra Alba (Corazza Stregone - 23 Frammenti Leggendari, Livello 270).

Come avrete notato, Xur non accetta più le Strane Monete, questa valuta è infatti stata sostituita dai Frammenti Leggendari, ottenibili smontando oggetti (armi e armature) Esotici o Leggendari, oppure all'interno di speciali casse sparse per per il mondo di Destiny 2.

Avete già acquistato qualcosa da Xur? Fatecelo sapere nello spazio dedicato ai commenti!