ha pubblicato con la collaborazione diun trailer in 4K e 60 fps per l'open beta PC di, disponibile super tutti dal 29 al 31 agosto, e dal 28 per coloro che hanno preordinato il gioco.

Gli utenti PC che parteciperanno alla beta godranno del supporto al 4K e ai monitor 21:9, framerate sbloccato e opzioni grafiche totalmente personalizzabili. Il filmato in apertura di notizia ci offre un piccolo assaggio dell'esperienza che ci attende a fine mese. Lasciandovi alla visione, ricordiamo ai lettori che Destiny 2 sarà disponibile a partire dal prossimo 6 settembre su Xbox One e Playstation 4, e dal 24 ottobre su PC.