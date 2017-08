Destiny 2: trailer in live action oggi alle 19:00 e orari di apertura dei server

Due importanti novità perha annunciato che questa sera alle 19:00 (ora italiana) pubblicherà un live action trailer di questo attesissimo sparatutto. In calce alla notizia trovate un brevissimo teaser pubblicato su Twitter nelle scorse ore.

In attesa del trailer completo, la compagnia ha diffuso dettagli riuguardo gli orari di apertura dei server di Destiny 2: i giocatori italiani potranno iniziare ad esplorare il mondo di gioco dalle 00:01 del 6 settembre, ovvero nella notte tra martedì e mercoledì della prossima settimana.

Destiny 2 è atteso per il 6 settembre su Xbox One e PlayStation 4 mentre la versione per PC Windows sarà distribuita a partire dal 24 ottobre. Nelle scorse ore sono emersi anche alcuni rumor relativi al primo DLC, in arrivo a dicembre.