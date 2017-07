Il nuovo trailer pubblicato daperè dedicato al fucile esotico Cuore gelido, arma che sarà a disposizione di tutti coloro che effettueranno, o che già hanno fatto il pre-ordine dello sparatutto.

Si è da poco conclusa la Beta Pubblica del titolo su PlayStation 4 e Xbox One, e potete trovare le nostre impressioni seguendo questo collegamento. I giocatori PC potranno invece provare Destiny 2 per la prima volta nella sessione Beta prevista per il mese di agosto.

Augurandovi buona visione, vi ricordiamo che Destiny 2 è atteso il 6 settembre su console, e il 24 ottobre su PC.