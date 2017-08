Destiny 2: un trailer per la modalità multiplayer competitiva

Atteso al lancio su PS4 e Xbox One il 6 settembre e il 24 ottobre su PC,torna a mostrarsi in un nuovo trailer pubblicato quest'oggi da

Entra nel Crogiolo in Destiny 2 e metti alla prova le tue abilità in scontri multigiocatore 4v4. Combatti per la gloria contro il nemico più pericoloso: gli altri giocatori.

Destiny 2 offre ai giocatori una serie di nuove modalità 4v4 e mappe per la competizione multiplayer definitiva. Sia che tu stia conquistando le zone in 'Control', combattendo per attaccare o difendere una detonazione in 'Countdown' o superare i tuoi avversari in 'Survival', Destiny 2 offre queste modalità di gioco e altro a tutti i giocatori.