Destiny 2: un trailer ci presenta Hawthorne, guerriera senza Luce

ha pubblicato un nuovo trailer di Destiny 2 dedicato al personaggio di, una guerriera senza Luce che lotterà al fianco dei Guardiani dopo il disastroso attacco dei Cabal ai danni della Torre. Il filmato è interamente doppiato in italiano: lo trovate in cima alla notizia.

Dopo il trailer di lancio ufficiale pubblicato negli ultimi giorni, Bungie torna a gettare uno sguardo sui personaggi di Destiny 2, presentandoci in questo caso una superstite che lotterà al fianco dei Guardiani e dell'Avanguardia per respingere l'offensiva dei Cabal.

Hawthorne non avrà a disposizione il potere della Luce, dal momento che non è una Guardiana, ma questo non le impedirà di mettere tutto il suo valore al servizio della causa. "Noi sopravviviamo senza Luce da sempre", le sentiamo dire a un certo punto, un chiaro riferimento alla situazione che dovranno affrontare i Guardiani e l'Avanguardia con la Luce del Viaggiatore intrappolata dai Cabal, e i giocatori stessi costretti a rinunciare temporaneamente ai poteri a cui erano abituati.

Per saperne di più su Destiny 2 potete guardare la nostra Video Anteprima della European Dead Zone, una delle ambientazioni che saranno presenti nel gioco.