Destiny 2: un trailer presenta lo Spettro che terrà traccia delle vostre kill

Inci sarà spazio per una particolare tipologia di spettri che terrà il conteggio complessivo delle nostre kill accumulate nella campagna e nel multiplayer. L'oggetto sarà disponibile come bonus pre-ordine insieme al fucile tracciante esotico

Come potete vedere nel trailer riportato in cima alla notizia, lo Spettro in questione sarà in grado di segnalarvi il conteggio complessivo delle uccisioni accumulate durante la campagna e durante il multiplayer, aggiornando le statistiche man mano che si effettuano nuove kill. L'oggetto sarà disponibile come bonus pre-ordine digitale su Playstation Store, Xbox Store e Battle.net, insieme al fucile Cuore Gelido, mentre verrà incluso come bonus pre-ordine retail solo presso alcuni rivenditori selezionati (come GameStop negli Stati Uniti e GAME nel Regno Unito).

Ricordiamo che Destiny 2 è atteso il 6 settembre su Playstation 4 e Xbox One, e il 24 ottobre su PC.