Destiny 2: trapelano online le armi delle prossime Contese di Fazione

Recentemente sono trapelati online numerosi leak di: dopo le succose novità riguardo il secondo DLC , ecco che fanno capolino sul web una serie di immagini che ci rivelano quali saranno le ricompense delle prossime

Le Contese di Fazione sono degli eventi speciali ricorrenti in cui i giocatori si schierano con il proprio gruppo preferito fra Orbita Morta, Culto Guerra Futura e Nuova Monarchia. Al termine dell'evento, gli alleati della fazione vincitrice hanno l'opportunità di acquistare a prezzo stracciato un'arma leggendaria. Nella galleria in calce potete osservare quelle che dovrebbero essere le bocche da fuoco offerte in occasione delle prossime Contese di Fazione (livrea gialla per il Culto Guerra Futura, rossa per la Nuova Monarchia, nera/grigia per l'Orbita Morta). Cosa ne pensate?