Destiny 2: l'ultimo aggiornamento migliora il sistema di ricompense per i clan

Dopo la manutenzione effettuata nella giornata di ieri,ha pubblicato un nuovo hotfix per: l'update 1.0.3.1 non porta in dote nuovi contenuti ma risolve vari bug e problemi tecnici segnalati dalla community.

In particolare l'aggiornamento risolve un problema con le ricompense dei Clan per il completamento del raid Il Leviatano e Le Prove dei Nove, inoltre vengono risolti vari bug minori, infine sono state aggiunte delle barriere (non visibili) in alcune mappe del Crogiolo, per evitare che i giocatori possano uscire dall'area di gioco.

Nella giornata di ieri sono trapelati anche interessanti leak sul secondo DLC di Destiny 2, apparentemente intitolato The Tyrant’s Crypt e in arrivo nel 2018.