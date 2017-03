Destiny 2: Uscita, Collector's Edition, prezzi e bonus preordine

sarà disponibile dall'su PlayStation 4, Xbox One e PC. Dopo aver pubblicato il, Activision ha ufficialmente aperto i preordini, annunciando cinque diverse edizioni:. Ecco dettagli, contenuti e prezzi.

Tutti coloro che effettueranno il preordine riceveranno l'accesso anticipato alla beta che partirà la prossima estate su tutte le piattaforme. Il preordine presso alcune catene come GameStop permetterà di ricevere anche una statuina di Cayde-6, al momento però la divisione italiana della catena non ha ancora diffuso dettagli precisi in merito. Vediamo ora il contenuto delle varie edizioni di Destiny 2:

Standard Edition (69,99 euro)

Questa edizione include solamente il gioco completo, senza contenuti bonus di alcun tipo. Effettuando il preordine della versione fisica o digitale riceverete l'accesso anticipato alla beta di Destiny 2.

Standard Edition + Pass Espansioni (99,99 euro)

Include il gioco completo con il Season Pass, quest'ultimo permetterà di accedere alle Espansioni 1 e 2 che verranno pubblicate dopo il lancio del gioco. Maggiori dettagli sui contenuti aggiuntivi di Destiny 2 verranno annunciati in un secondo momento.

Digital Deluxe Edition (109,99 euro)

Destiny 2 Digital Deluxe Edition include il gioco base, il Season Pass e i seguenti contenuti digitali: Spada Leggendaria, Emote per giocatore leggendaria e Emblema Impero Cabal.

Limited Edition (109,99 euro)

La Limited Edition di Destiny 2 include il gioco base, l'accesso alle Espansioni 1 e 2, custodia Steelbook con artwork esclusivo, confezione cartonata Premium a tema Cabal che include: Inserto con i segreti dell'Impero Cabal, Progetto Cabal, Cartoline, Pedine Cabal e i contenuti digitali Spada Leggendaria, Emblema Impero Cabal ed Emote per giocatore leggendaria.

Collector's Edition (249,99 euro)

Destiny 2 Collector's Edition include il gioco completo, il Season Pass (garantisce l'accesso alle Espansioni 1 e 2), la Borsa della Frontiera, custodia per laptop/tablet (da 15 pollici), il Kit della Frontiera che comprende caricatore USB a energia solare con luce integrata, Paracord, coperta termica, custodia Steelbook, Inserto con i segreti dell'Impero Cabal, cartoline, Progetto Cabal, Pedine Cabal e i contenuti digitali Spada Leggensaria, Emblema Impero Cabal e Emote giocatore leggendaria.

Season Pass (29,99 euro)

Il Season Pass di Destiny 2 permetterà di accedere ai contenuti Espansione 1 e 2. Disponibile prossimamente in formato digitale su PlayStation Store, Xbox Store e Steam.