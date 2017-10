Destiny 2: un utente propone un nuovo sistema di ranking per i vendor

Un utente di Reddit ha ideato una nuova interfaccia per i vendor di, immaginando come potrebbero funzionare le ricompense se venisse reinserito un sistema di ranking. La proposta è stata recapitata anche ai designer di, con la possibilità che venga presa in seria considerazione.

Come potete vedere nell'immagine riportata in calce alla notizia, la nuova interfaccia ideata dall'utente prevede un sistema di ranking per i vendor di Destiny 2, con l'introduzione di specifiche ricompense in base al livello raggiunto (per esempio, al livello 20 si otterrebbero un engramma leggendario, un'aura e un involucro per lo Spettro).

A quanto pare la proposta finirà davvero sui banchi di Bungie, visto che Cozmo (community manager della compagnia) ha deciso di passarla ai designer di Destiny 2. A voi piacerebbe l'introduzione di questo sistema all'interno del gioco?