Destiny 2: vediamo la nuova modalità PvP Survival nella mappa Altar of Flame

IGN ha pubblicato un nuovo video gameplay di, in cui possiamo vedere in azione la nuova modalità PvPnella mappaambientata su Mercurio. In questa particolare variante del Crogiolo, i due team avranno a disposizione un numero limitato di rientri durante le partite.

Il video può essere visualizzato al seguente indirizzo. Survival è una nuova modalità PvP di Destiny 2 in cui si disputano partite 4v4 con rientri limitati. All'inizio della partita, infatti, i due team avranno a disposizione un totale di 8 rientri, ma questo numero calerà di una singola unità ogni volta che un Guardiano della squadra verrà ucciso. Quando il numero sarà sceso a zero verrà esaurito il numero di rientri a disposizione, e a quel punto chi morirà lascerà il proprio team in inferiorità numerica. Vince la partita il team che riesce ad eliminare per primo l'altra squadra.

Chiaramente stiamo parlando di una modalità in cui la strategia e il gioco di squadra saranno essenziali, dal momento che bisognerà giocare con una certa accortezza riducendo al minimo il numero delle morti. Nel caso di Altar of Flame, in particolare, le munizioni pesanti si materializzeranno a centro mappa, spingendo le due squadre a una lotta molto serrata per procurarsele.

Ricordiamo che Destiny 2 uscirà il 6 settembre su Playstation 4 e Xbox One, e il 24 ottobre su PC.