Destiny 2: vediamo la schermata con le opzioni grafiche disponibili su PC

Alla Gamescom 2017 di Colonia abbiamo provato l'edizionedi, cogliendo l'occasione per osservare da vicino le opzioni di personalizzazione disponibili in questa versione del gioco. In calce alla notizia vi abbiamo riportato lo screenshot della schermata con tutte le opzioni grafiche.

Come potete vedere nell'immagine riportata a fondo pagina, la versione PC di Destiny 2 include una serie di opzioni grafiche come il filtro anisotropico per le texture, l'ambient occlusion, il motion blur, l'anti-aliasing, il livello di dettaglio del fogliame, dei personaggi, dell'ambiente, la larghezza del campo visivo e altro ancora.

Questo conferma le buone intenzioni di Bungie nel trattare gli utenti PC come "cittadini di prima classe", realizzando un porting che sfrutti pienamente le caratteristiche della piattaforma. Ricordiamo che negli ultimi giorni è stato pubblicato il trailer di lancio ufficiale di Destiny 2.