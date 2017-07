Destiny 2: al via la Open Beta su PlayStation 4 e Xbox One

Dopo il termine dell'accesso anticipato riservato agli utenti che hanno effettuato il preordine del gioco,ha ufficialmente dato il via alla fase di Open Beta di, l'atteso secondo capitolo della serie MMO.

La Open Beta di Destiny 2 è disponibile su PlayStation 4 e Xbox One da oggi fino al 24 luglio, giorno in cui i server verranno definitivamente chiusi alle ore 06:00 per entrambe le utenze console.

I giocatori di tutto il mondo potranno finalmente provare alcune modalità di gioco prima del lancio, previsto per il 6 settembre 2017: la missione di apertura della campagna, “Ritorno a Casa”, la modalità cooperativa e quella competitiva. I fan potranno inoltre testare le nuove sottoclassi Lama dell'Alba, Fulminatore e Sentinella.

Destiny 2 sarà disponibile il 6 settembre su PS4 e Xbox One, mentre arriverà su PC il 24 ottobre (piattaforma sulla quale verrà lanciata una Beta nel mese di agosto). A questo indirizzo, potete consultare una lista di problemi noti riscontrabili nella fase di test.