Destiny 2: al via la prima taglia Bungie con in palio uno speciale emblema

Chi ha giocato aricorderà chesi divertiva a mettere una taglia speciale su alcuni giocatori famosi e sugli stessi membri dello studio. La pratica riprenderà in, con l'arrivo di una nuova taglia nel Crogiolo che potrebbe farvi guadagnare un emblema esclusivo.

La prima taglia di Bungie che verrà proposta in Destiny 2 metterà in palio l'emblema esclusivo che vi abbiamo riportato a fondo pagina. Anche in questo caso, però, avere l'opportunità di guadagnarlo sarà un'impresa estremamente difficile: per farlo, infatti, dovrete incrociare nel matchmaking la squadra su cui è stata applicata la taglia, per poi sconfiggerla durante una partita del Crogiolo classificato su PlayStation 4.

I giocatori che comporranno il team in questione saranno lo streamer Gigz, imtylerdurden (Josh Hamrick, Senior Designer di Bungie), Tocom (Kevin Yanes, Senior Designer di Bungie) e Cozmo_BNG (Yours truly, Community Manager di Bungie). Purtroppo incrociare questi avversari sarà molto difficile per i giocatori europei, sia per questioni di matchmaking, sia per l'orario in cui si terrà la taglia (dalle 05:00 alle 07:00 della mattinata del 28 settembre). Proverete comunque a raccogliere la sfida?