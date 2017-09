Le prime ore trascorse in compagnia della storyline dici hanno davvero entusiasmato. L’atmosfera di gioco e l’alto livello della sceneggiatura danno forma ad una trama nettamente superiore a quella del primo capitolo, in grado soprattutto di ospitare un antagonista convincente e ben caratterizzato.

Destiny 2 sarà disponibile dal 6 settembre su PlayStation 4 e Xbox One, dal 24 ottobre su PC. Per saperne di più vi rimandiamo alla nostra prova della campagna, in attesa della recensione completa.

