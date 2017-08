Siamo volati a Seattle per provareed esplorare la nuova area: il nostro primo viaggio nello sparatuttosi chiude con un bilancio decisamente positivo.

Il nuovo capitolo della saga apre le danze con la European Dead Zone, un'area la cui ricchezza lascia ben sperare sulla quantità e la qualità dei contenuti proposti dal nuovo FPS targato Activision. Per saperne di più vi rimandiamo alla nostra Anteprima di Destiny 2, in attesa della recensione in arrivo il 5 settembre.