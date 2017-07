Destiny 2: un video mette a confronto la nuova Torre con quella originale

Lo youtuber Candyland ha caricato un video in cui la nuova Torre diviene messa a confronto con la controparte originale del primo capitolo. Il filmato evidenzia gli effetti devastanti della violenta invasione Cabal: lo trovate in cima alla notizia.

Da pacifico spazio social nel primo capitolo, la Torre di Destiny 2 si presenta come un luogo pericoloso sotto l'assedio dei Cabal: il video confronta i diversi ambienti della mappa con le controparti originali del primo capitolo, proponendo con l'occasione una comparazione tecnica in termini grafici. Nel caso di Destiny 2, in particolare, è possibile apprezzare i nuovi effetti della pioggia e il sistema di illuminazione (naturalmente il filmato è tratto dalla Beta del gioco).

