IGN USA ha pubblicato un nuovo video dicome parte del programma IGN First: la testata mostra questa volta lagiocata sulla mappa

Il video è commentato dal Lead Designer Lars Bakken, il quale spiega nel dettaglio il funzionamento della modalità Survival, che presenta un numero di vite limitato per la propria squadra, una volta esaurite le quali non sarà più possibile tornare in battaglia.

Destiny 2 sarà disponibile dal 6 settembre su PlayStation 4 e Xbox One mentre la versione PC uscirà il 24 ottobre.