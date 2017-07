Destiny 2: un video mostra il pianeta Nessus

Continuano i reveal esclusivi di IGN.com sui pianeti di: oggi il sito ha pubblicato un breve teaser dedicato al pianeta, il trailer completo arriverà invece la prossima settimana, più precisamente il 24 luglio.

Il video teaser permette di dare un breve sguardo alle ambientazioni del pianeta Nessus per la prima volta, con tanto di breve fase di scontro con i Cabal. Approfittiamo dell'occasione per ricordare che a partire da oggi alle 19:00 (ora italiana) tutti coloro che hanno prenotato Destiny 2 potranno partecipare alla Beta del gioco mentre chi ha effettuato il preorder su Xbox One potrà iniziare a giocare dalle 19:00 del 19 luglio. Infine, dal 21 al 23 luglio la Beta Pubblica sarà aperta a tutti i possessori di entrambe le piattaforme.

Se volete saperne di più sintonizzatevi questa sera alle 19:00 sui canali Twitch e YouTube di Everyeye.it per il live gameplay della Beta di Destiny 2.