Destiny 2: un video per Vostok, mappa PVP ambientata nel Picco di Felwinter

ha presentato una nuova mappa pvp di: stiamo parlando di, una nuova arena multiplayer ambientata nel Picco di Felwinter, un luogo che sicuramente risulterà familiare ai giocatori del primo capitolo.

In questo video potete dare una prima occhiata alla mappa, accompagnati dalle parole di Jeff Horal, environment artist di Bungie. Vostok si presenta come un'arena ideale per le partite Controllo o per i classici match 4v4, sullo sfondo di un'ambientazione ben nota agli appassionati di Destiny 1: Il Picco di Felwinter, infatti, è uno spazio social che è stato introdotto con I Signori del Ferro, l'ultima espansione pubblicata per il primo capitolo della saga.

Ricordiamo che l'accesso anticipato alla beta di Destiny 2 inizierà alle ore 19:00 del 18 luglio.