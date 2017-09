è la piena maturazione di un progetto che fin dall’inizio ha voluto essere qualcosa di diverso dal solito: uno sparatutto cooperativo che si avvicinasse, per struttura e sistema di progressione, ai giochi di ruolo massivi.

Lo sparatutto Bungie si rivela, insomma, oggi come tre anni fa, un’opera davvero preziosa. Per saperne di più vi rimandiamo alla nostra recensione di Destiny 2, ricordandovi come il gioco sia già disponibile su PlayStation 4 e Xbox One, dal 24 ottobre anche su PC.