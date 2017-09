Destiny 2: i voti della stampa internazionale sono positivi

è disponibile sua partire dal 6 settembre, ma i primi voti della stampa internazionale sono arrivati soltanto nelle ultime ore. Il gioco è stato accolto positivamente dalla maggior parte delle testate.

Tra i voti più alti segnaliamo i due 100/100 di GamesRadar e We Got This Covered, proseguendo con il 95/100 di PSX Extreme e una sfilza di 90/100 provenienti da testate come Game Informer, Twinfinite, Trusted Reviews e God is a Gek. Buone valutazioni arrivane anche da Gamespot, EGM e Jimquisition con 80/100, mentre i due voti più bassi rimangono il 70/100 di Gamer.no e Hardcore Gamer. Nel momento in cui riportiamo la notizia, Destiny 2 ha accumulato un punteggio Metascore pari a 85/100.

Ricordiamo che su Everyeye.it il gioco è stato accolto con un ottimo 8.8 assegnato dal nostro Francesco Fossetti (potete dare un'occhiata alla nostra Video Recensione di Destiny 2).