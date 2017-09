Destiny 2: Xur è ancora su Nessus, il mercante sarà presente ogni giorno?

Dopo la sua prima apparizione indi venerdì scorso, il misterioso agente dei noveè ancora presente su Nessus, permettendo ai Guardiani di acquistare la sua mercanzia. Al contrario di quanto avveniva nel primo capitolo, il personaggio sarà una presenza costante nel nuovo fps

Se ricordate, infatti, in Destiny 1 Xur faceva la sua comparsa ogni venerdì, per poi scomparire la domenica seguente. Dal momento che l'agente dei nove è ancora presente su Nessus nella giornata di lunedì, questo fa supporre che l'apparizione del mercante funzionerà in modo diverso in Destiny 2.

Xur sarà forse una presenza costante in Destiny 2? La sua posizione e il suo inventario verranno aggiornati ogni venerdì della settimana? Per scoprirlo non rimane che attendere ulteriori dettagli da Bungie, o al limite aspettare i prossimi giorni e vedere cosa succede. Voi vi siete fatti qualche idea in proposito?