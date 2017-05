Destiny 2: la Zona Morta europea sarà l'area più estesa del gioco

Molti sono i giocatori che hanno ritenuto insufficiente l'ampiezza delle aree del capitolo originale di: con il secondo capitolo della serie,promette mappe più vaste e una componente esplorativa molto più marcata che in passato.

In particolare, sarà la Zona Morta europea a rappresentare la mappa più estesa di tutto il gioco, addirittura due volte più grande rispetto a qualunque altra presente all'interno del titolo. In una recente intervista a Glixel, il world lead Steve Cotton ha così commentato al riguardo: "La mia mappa preferita è Nessus. Ci arriverete solo verso la fine della campagna, ma è probabilmente quella che preferisco. La Zona Morta europea è costruita molto bene. Offre più cose da fare, ed è di gran lunga la più vasta. Ha tanti Lost Sector, dungeon, e molte altre piccole cose da fare".

In altre notizie, è stato oggi confermato che le Carte Grimorio non saranno presenti in Destiny 2.