Destiny: 4 ore di manutenzione programmata per l'8 Agosto

In vista dei preparativi per il lancio diha annunciato 4 ore di manutenzione programmata ai server di Destiny 1, prevista per il prossimo 8 Agosto. Durante la manutenzione non sarà possibile accedere al gioco e alle varie attività online.

Di seguito vi elenchiamo la tabella con gli orari della manutenzione programmata per il prossimo 8 Agosto su tutte le console:

ore 18:00

Inizio della manutezione programmata dei server di Destiny

I giocatori non saranno più in grado di effettuare il login

ore 19:00

I giocatori saranno espulsi dalle attività a cui stanno partecipando e riportati alla schermata di login

I server di Destiny non saranno disponibili per tutto il resto della manutenzione

ore 22:00

Fine della manutenzione programmata dei server di Destiny

La manutenzione non introdurrà nessun contenuto e non andrà ad alterare nessun elemento di gameplay. Si tratta semplicemente di un test per preparare il lancio di Destiny 2. Ricordiamo che dal 29 al 31 agosto, invece, sarà disponibile la Beta PC di Destiny 2 (coloro che hanno effettuato il preordine potranno iniziare a giocare con 24 ore di anticipo a partire dal 28 agosto).