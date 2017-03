Come vi avevamo già riferito sulle nostre pagine,terrà una serie di tre livestream dedicati a, ultimo evento di, in arrivo entro il mese di marzo. Se interessati a seguire il live, vi basterà collegarvi al canale Twitch di, o visionarlo direttamente dal player che trovate in calce all'articolo.

Ricordiamo che il livestream sarà accompagnato dal lead designer Ryan Paradis e dal senior Raid designer Joe Blackburny, che illustreranno tutti i contenuti e le novità che saranno introdotte con Era di Trionfo. A questo indirizzo, infine, potete visionare il teaser trailer dedicato all'evento pubblicato di recente da Bungie.

Augurandovi buona visione, ricordiamo che Destiny è disponibile per PlayStation 4 e Xbox One. Nei giorni scorsi sono emersi i primi dettagli su Destiny 2.