ha annunciato una nuova linea didedicati a, in arrivo nei negozi americani durante la prossima estate. La serie include nove statuine: Cayde-6, Lord Shaxx, Oryx, Ikora, Zavala, Xur, Crota (in due varianti) e Atheon.

Xur e Atheon saranno disponibili in esclusiva nei negozi GameStop mentre Crota (variante Standard e Glow in the Dark) sarà venduto solamente negli store della catena Target in Nord America. I nuovi Pop di Destiny arriveranno sugli scaffali americani durante il mese di agosto mentre non ci sono certezze riguardo la distribuzione europea, che potrebbe avvenire a settembre contemporanea con il lancio di Destiny 2.