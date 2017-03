Destiny: arriva la patch 2.6.0, al via l'evento Era di Trionfo

ha reso disponibile da pochi minuti la patch 2.6.0 per, la quale da ufficialmente il via al nuovo evento, con il quale si conclude definitivamente il supporto al gioco, in attesa di

L'update (ora disponibile per il download) pesa 860 MB ed è necessario per accedere a Era di Trionfo, evento che vede il ritorno di alcune incursioni come Fine di Crota, Caduta di un Re e Volta di Vetro, con armi e armature aggiornate, oltre a nuove sfide, imprese e l'aumento del livello luce a 390. Per il changelog completo vi rimandiamo a questo indirizzo.

Prima di lasciarvi al download, vi ricordiamo che il 30 marzo alle 19:00 verrà pubblicato il primo trailer ufficiale di Destiny 2, restate sintonizzati su queste pagine per tutti gli aggiornamenti in merito.