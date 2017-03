Destiny: Bungie presenta i nuovi rituali settimanali dell'Era di Trionfo

ha presentato i nuovi rituali dell'Era di Trionfo durante gli ultimi livestream dedicati a. Il video riportato in alto ci permette di dare un'occhiata alle nuove attività che saranno disponibili a partire dal 28 Marzo.

Queste attività settimanali includeranno nuovi modi di giocare, di potenziare e cambiare l'aspetto dei nostri Guardiani: il video riportato in cima alla notizia raccoglie quanto visto durante il primo e il secondo livestream dedicato all'Era di Trionfo, l'ultimo evento programmato per Destiny 1. Arriveranno alcune novità anche per il Crogiolo, con un matchmaking più rapido (il numero di playlist attive è stato ridotto) e un sistema di ricompense più flessibile.

Non dimenticatevi di dare un'occhiata agli oggetti in vendita da Xur nel weekend del 17 Marzo.