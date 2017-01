Destiny: Bungie registra il marchio DestinyCon

Come apprendiamo dai colleghi di Dualshockers ha recentemente registrato presso lo United States Patent and Trademark Office il tradermark "DestinyCon". Il marchio rientra nella categoria 41, ovvero quella dedicata alle convention con gli utenti.

Fino a questo momento Bungie e Activision non hanno mai tenuto un convegno ufficiale dedicato a Destiny, dunque si tratterebbe di una bella novità per i fan. L'azienda statunitense per il momento non ha comunicato alcuna informazione a riguardo, dunque dovremo attendere un loro futuro annuncio per conoscere qualche dettaglio. Destiny è disponibile su Playstation 4 e Xbox One. Ricordiamo che a metà febbraio sarà pubblicato un update che bilancerà il Crogiolo. Per essere sempre aggiornati, vi consigliamo di seguire la scheda di Everyeye.